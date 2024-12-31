Дед Мороз рассказал о любимом новогоднем блюде

Московский Дед Мороз признался, что его любимое новогоднее блюдо — растительного происхождения и полезное, он не отдает предпочтения рыбным или мясным продуктам. Об этом новогодний волшебник рассказал РИА «Новости» .

«Самое мое любимое новогоднее блюдо — полезное, растительного происхождения. Я не предпочитаю рыбные или мясные продукты. Все-таки больше такой экологически чистый продукт. Все должно быть в меру, считаю», — отметил Дед Мороз.

Волшебник призвал ни в коем случае не объедаться сладостями до отвала.

«Надо сделать, чтобы на столе стояли полезные продукты для организма. Чтобы было много углеводов и белков — какие слова знаю, очень хорошие! И чтобы человеку это все было на пользу», — добавил он.

Ранее стало известно, что более 350 писем отправили из Подольска в Великий Устюг Деду Морозу.