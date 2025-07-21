Подсудимые по теракту в «Крокусе» захотели уйти от наказания

Четверо фигурантов дела о теракте в «Крокусе» попросили прекратить преследование

Ходатайства о прекращении уголовного преследование в суд подали четверо фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщило РИА «Новости» .

Соответствующие просьбы через своих представителей подали Джумахон Курбонов*, Зубайдулло Исмоилов*, Джабраил Аушев* и Исроил Исломов*.

Следствие полагает, что первые трое предоставили непосредственным исполнителям теракта оружие, телефоны и рации. Исломов*, предположительно, намеренно привлек одного из боевиков к нападению на концертный зал в Красногорске.

В понедельник, 21 июля, 2-й Западный окружной военный суд начал предварительное слушание по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». По этому делу проходят 19 человек.

Боевики ворвались в подмосковный концертный зал 22 марта 2024 года. Жертвами теракта стали 149 человек. В июне Следственный комитет завершил расследование этого дела.

СМИ писали, что террористы планировали нападение на «Крокус» с лета 2023 года.

*Внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.