Подставные невесты из Чувашии помогли нелегально въехать в Россию десяткам восточных мужчин

Жительница Чебоксар организовала канал незаконной миграции в Россию из Сирии. По нему в страну успели въехать 30 сирийцев, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в официальном Telegram-канале .

Женщина действовала в группе с неустановленными лицами. Она сотрудничала с жительницами Чебоксар, которые за деньги соглашались оформить фиктивные приглашения сирийцам.

Всего с марта по декабрь 2023 года по этому каналу в Россию въехали 30 граждан Сирии. При этом одну из девушек из криминальной схемы, ранее уже привлекли за аналогичное преступление — ее судят в Кировской области.

Чувашская полиция прервала нелегальный канал миграции. В отношении подозреваемых в его организации возбудили уголовное дело. По нему проходят 12 жительниц Чебоксар в возрасте от 23 до 27 лет.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал нелегальную миграцию источником рисков и террористических атак.