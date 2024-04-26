Патрушев оценил риски нелегальной миграции в России | 360°

Общество 26 апреля 2024, 00:24 Патрушев оценил риски нелегальной миграции в России Патрушев заявил, что нелегальная миграция связана с угрозами терроризма РИА «Новости»

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал нелегальную миграцию источником гуманитарных рисков и террористических атак. Об этом сообщило РИА «Новости».

В ходе выступления на XII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, Патрушев отметил, что нелегальная миграция тесно связана с угрозами терактов, торговлей людьми, оружием и запрещенными веществами.

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По его словам, потоки мигрантов разрушают этноконфессиональный баланс и формируют предпосылки для изменения границ и распада стран. Поэтому необходимо создать эффективную систему контроля за мигрантами и оптимизацией их депортации, добавил Патрушев.

Ранее генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что в России необходимо ужесточить меры против тех, кто незаконно выдает мигрантам сертификаты о знании языка и виды на жительство.

В начале апреля МВД разработало закон об ужесточении сферы миграции. Теперь приезжие могут оставаться в России на срок не более 90 суток.