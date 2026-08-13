После воздушной атаки на объекте Wildberries в Башкирии началось возгорание

В связи с воздушной атакой в Башкирии на территории промышленной зоны, где находится один из объектов Wildberries, случилось возгорание. Об этом сообщила пресс-служба RWB.

«Из-за воздушной атаки в Башкирии на территории промышленной зоны, где расположен один из объектов компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты», — заявили в пресс-службе.

На объекте провели эвакуацию. Также в RWB отметили, что товары там не хранились.

Ранее эвакуация прошла на объектах Wildberries в Воронежской области. За день до этого в регионе объявили воздушную тревогу. Как отметил губернатор Александр Гусев, беспилотную опасность ввели в Лискинском, Бутурлинском, Острогожском, Бобровском, Россошанском районах и Воронеже.