Подростков начали вербовать в схемы ради банковских карт

По всей России подростков начали массово втягивать в махинации с банковскими картами. Эксперт Банка России Наталья Ковалева назвала самые популярные способы, к которым мошенники прибегают для вербовки в дропперы, ее слова привело издание E1.ru .

Ковалева отметила, что дропперы — посредники в незаконных схемах по выводу денег с банковских карт. Они оформляют на свое имя и продают карты. Через них обналичивают или выводят крупные суммы.



«Чаще предлагают якобы несложную подработку. Говорят, что опыт работы не нужен, образование не нужно, самое главное — чтобы был онлайн-банк или банковская карта. Говорят, что работать нужно из дома всего несколько часов, в офис ходить не нужно», — рассказала она.



Эксперт добавила, что мошенники уверяют, будто нашли способ обойти санкции для конкретной организации и вернуть деньги, заблокированные за рубежом из-за ограничений. Поэтому им нужен человек, который примет денежный перевод от иностранного посредника, а затем обналичит и отправит на безопасный счет по реквизитам.

Ранее стало известно, что Госдума разрабатывает законопроект об уголовном наказании за дроппинг.