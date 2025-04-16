Депутат Немкин: Госдума разрабатывает законопроект об уголовном наказании за дроппинг

Борьба с подставными лицами, участвующими в нелегальных финансовых схемах, становится системной. Об этом заявил член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с «ФедералПресс» .

Как отметил парламентарий, сейчас дропперы становятся ключевым элементом в теневой экономике, позволяя кибермошенникам выводить миллиарды рублей через счета и карты. Власти начинают действовать не только точечно, но и комплексно.

Государство нацелено на организаторов преступных схем, стремясь сократить число дропперов и уменьшить экономическую привлекательность таких действий. Важную роль играет просвещение населения о рисках участия в подобных схемах. Правительство старается создать систему, обеспечивающую баланс между наказанием виновных, защитой обманутых и профилактикой преступлений.

Ожидается, что осенью 2025 года в Госдуму будет внесен законопроект, касающийся уголовной ответственности за передачу электронных средств платежа третьим лицам. Планируется введение новых частей в статью 187 УК РФ, которые могут предусматривать до шести лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей за дроппинг, подчеркнул Немкин.