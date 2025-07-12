Подростки избили двух детей с аутизмом в Уфе

В Уфе подростки напали на двух детей с аутизмом на детской площадке. Инцидент произошел в Калининском районе. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии .

Местные паблики сообщили, что мальчика сбросили с горки, а девочку грубо крутили на карусели. Также пострадала их собака. Дети получили травмы. В МВД рассказали, что мать пострадавших обратилась в полицию.

«В ходе мониторинга сети интернет выявлена публикация о том, что в Уфе двое несовершеннолетних, страдающих аутизмом, подверглись избиению со стороны сверстников на детской площадке в Калининском районе Уфы», — уточнили в прокуратуре.

Сейчас по данному факту проводится проверка. В Петропавловске-Камчатском завершили расследование уголовного дела против 38-летнего местного жителя, обвиняемого в серии жестоких преступлений. Мужчине инкриминируют незаконное лишение свободы, насильственные действия, угрозу убийством и жестокое обращение с животным.