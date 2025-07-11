На Камчатке мужчина пойдет под суд за издевательства над женщиной и собакой

В Петропавловске-Камчатском завершили расследование уголовного дела против 38-летнего местного жителя, обвиняемого в серии жестоких преступлений. Мужчине инкриминируют незаконное лишение свободы, насильственные действия, угрозу убийством и жестокое обращение с животным. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края.

По данным следователей, 26 октября 2024 года обвиняемый в приступе ревности избил 32-летнюю избранницу — ударил кулаками не менее 20 раз, потом связал ее скотчем и нанес шесть ножевых порезов, угрожая убийством.

«Женщине удалось написать сообщение в мессенджере своим родным, которые, прибыв к месту ее жительства, помогли ей выбраться через окно. Телесные повреждения квалифицированы как причинившие вред здоровью средней тяжести», — заявили в ведомстве.

Ранее тот же мужчина, также из ревности, поместил собаку этой женщины в стиральную машину и запустил ее. Хозяйка успела выломать дверцу, достала питомца и отвезла в ветеринарную клинику, где врачи спасли ему жизнь.

Подсудимый находится под стражей, вину не признает. Уголовное дело направили в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее житель Бурятии зарезал дочь и подавшую на развод жену. Пара поссорилась, в порыве ярости мужчина схватился за нож. На крики матери прибежала дочь, отец оглушил ее кирпичом по голове, а потом тоже зарезал.