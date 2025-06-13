Подозреваемого в убийстве блогера полицейского задержали в Кении

В Кении расследуют смерть блогера Альберта Ойванга, погибшего в начале июня в полицейском участке Найроби. Независимое управление по надзору за действиями полиции подозревает 17 полицейских в причастности к его убийству. Об этом сообщила радиостанция Capital FM.

По предварительным данным, в столице арестовали одного из офицеров — Джеймса Мухвана. Сейчас ведомство добивается задержания еще как минимум трех сотрудников, связанных с инцидентом.

Ойванга задержали 7 июня по обвинению в размещении оскорбительной публикации в соцсети X. На следующий день его семья приехала в участок, где им сообщили, что мужчина погиб, якобы получив травмы, ударившись о стену камеры. Однако вскрытие показало признаки насильственной смерти.

Ранее экс-футболиста «Спартака» Промеса задержали в Дубае. Адвокат спортсмена подтвердил факт задержания, но от комментариев отказался.