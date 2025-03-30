«Поднимают демографию за счет школьников». Психотерапевт назвала недостатки уроков по семьеведению

В регионах на внеурочных занятиях в школах начали преподавать курс семьеведения, разработанный профильным комитетом Госдумы вместе с экспертами для учащихся 5-9 классов. Чиновники планируют включить новый предмет в образовательный процесс. Психотерапевт Мария Овчарова в беседе с ведущей 360.ru Ксенией Жеребцовой перечислила недостатки учебной программы.

Она отметила, что у нее, как многодетной мамы, возникло много вопросов к содержанию книги. Она не согласна, например, с тем, что детям рассказывают об их праве вступить в брак с 18 лет.

«Только школу закончили и все. А где про высшее образование, про ступени развития личностного роста, про себя? Про набраться жизненного опыта? В основном вся эта программа направлена на то, что „учитесь и размножайтесь“», — пояснила Овчарова.

Эксперт добавила, что государство, пытаясь улучшить демографическую ситуацию в стране, не все учло. Например, остается открытым вопрос о воспитании детей. Кто им будет заниматься, если у родителей самих нет жизненного опыта. Овчарова отметила, что дети и подростки итак очень чувствительны к мнению окружающих, а тут еще и уроки семьеведения.

«Если уже в школе будут говорить, что с 18 лет выходи замуж, женись, рассказывать про то, как строить отношения с партнером, как дружить и так далее, то это уже давление на несформировавшуюся психику», — заключила собеседница 360.ru.

Ранее калужский депутат гордумы Тарусы Евгений Руденко призвал россиянок чаще носить мини-юбки, чтобы повысить демографию в стране.