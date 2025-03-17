Депутат призвал россиянок носить мини-юбки для повышения рождаемости

Депутат Гордумы Тарусы Калужской области от ЛДПР Евгений Руденко призвал россиянок носить мини-юбки для повышения рождаемости. Пост он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» .

«Депутаты Тарусы просят тарусянок чаще одевать мини-юбки в солнечные дни. Для повышения демографии России», — написал он.

К посту он прикрепил фотографию женщины в кожаной куртке, короткой юбке и сапогах на шпильках.

Публикация Руденко возмутила местных жителей. Они обратились к нему со встречным предложением.

«Евгений, ничего умнее придумать не смог? Тогда встречное предложение!

Депутатам мужского пола ходить без брюк и нижнего белья для скорости повышения этой самой демографии. Простите, но это даже не смешно. Это за гранью», — возмутилась одна из жительниц.

Другая женщина предложила, чтобы пример подали однопартийки калужского депутата. Руденко ответил, что «с этим все в порядке».

«Девчонки периодически радуют ребят мини-юбками», — заметил он.

Также депутат отметил, что у девушки в мини шанс выйти замуж увеличивается в разы.

Ранее депутат Госдумы Сардана Авксентьева предложила сократить рабочую неделю в России до четырех дней ради повышения рождаемости. Однако акушер-гинеколог и репродуктолог Мария Милютина выразила сомнения относительно эффективности данной меры.