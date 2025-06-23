Глава совета дома в Измайлове повздорил с режиссером «Глухаря» из-за съемок

Председатель совета дома на 2-й Парковой улице в Измайлове пожаловался, что режиссер «Глухаря» Гузэль Киреева назвала его мелочным бездельником. Та рассказала 360.ru свою версию событий.

«Меня сегодня Гузэль Киреева — режиссер „Глухаря“, назвала мелочным бездельником, который мешает нормальным людям заниматься уважаемым и настоящим делом. А как проходит ваше воскресенье?» — написал в Telegram-канале председатель.

По его словам, соседи пожаловались на съемки очередного сезона сериала «Балабол» во дворе дома. Председатель вызвал полицию.

«Упомянутая режиссер Киреева сделала вид, что ее прервали во время невиданного благодеяния, которое она дарит нашему дому одним своим присутствием. Высказала по отношению ко мне свое „фи“, параллельно запретив фотографировать и пригрозив неприятными последствиями, если я посмею ослушаться», — добавил мужчина.

Он отметил, что примерно через 10 минут съемочная группа переместилась к другому дому. Киреева объяснила 360.ru, что председателя никто не называл мелочным бездельником.

«Я, наоборот, утрированно поклонилась ему и сказала: „Надеюсь, что ваш день и ваша жизнь сложатся самым наилучшим образом. Я буду за вас молиться, чтобы у вас было все хорошо. Желаем вам всех благ“», — рассказала режиссер.

Она добавила, что у группы было разрешение на съемки.

«Самое интересное, у нас так хорошо съемки прошли. Я сегодня назвала его добрым ангелом, что он прогнал со своего двора. Так красиво все снялось. <…> Самое неприятное, я могла бы пожаловаться, что он меня снимал без моего разрешения. Я говорю: „Уберите, пожалуйста, телефон“. Он нас снимал. Говорю: „Если это где-то выйдет, я подам на вас в суд“. Такая история. Нагло вел себя он как раз, а мы очень культурно ушли и очень культурно продолжили съемку», — заключила Киреева.