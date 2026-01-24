Подмосковных водителей предупредили о сильном тумане

На дорогах в Подмосковье до конца дня прогнозируется плохая видимость и изморозь. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ по региону.

Инспекторы призвали водителей соблюдать осторожность из-за тумана, ухудшившего видимость до 100-500 метров. Автовладельцам рекомендовали снизить скоростной режим, держать увеличенную дистанцию и включить внешние световые приборы.

«Избегайте резких торможений и лишних перестроений», — добавили в пресс-службе.

ГАИ также посоветовала пешеходам для избежания несчастных случаев соблюдать ПДД и обозначить себя световозвращателями.

Ранее в медицинской компании «СберЗдоровье» дали несколько советов, как сохранить тепло и избежать переохлаждения в зимнее время. Россиянам рекомендовали носить в морозы многослойную одежду и не забывать про термобелье.

Защитить кожу лица от воздействия холода поможет колд-крем. Также в морозы обязательно нужно носить теплые носки, шапку, шарф и перчатки, добавили эксперты.