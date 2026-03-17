Подмосковным дачникам напомнили о штрафах за борщевик

Владельцам дачных участков в Подмосковье следует помнить, что за произрастающие на территории сорняки можно получить штраф. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

Он уточнил, что муниципальные органы власти периодически проводят осмотр территорий и проверяют, не растут ли на участках сорняки и борщевик Сосновского. Информацию об этом вносят в региональную геоинформационную систему.

За сорняки и борщевик частных лиц могут оштрафовать на пять тысяч рублей, должностных — на сумму до 50 тысяч рублей, а юридических лиц — до миллиона рублей.

Ранее в России запретили ясенелистный (американский) клен. Дачников обязали избавиться от этих деревьев на своих участках, за бездействие полагается штраф. Залуженный эколог России Евгений Шварц отметил, что ясенелистный клен представляет угрозу для редких видов растений, поэтому его запретили.