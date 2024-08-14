Свыше 450 двойняшек родились в Подмосковье с начала года

С начала года в Подмосковье родились 456 двоен и четыре тройни. О системе родовспоможения региона напомнили в региональном министерстве здравоохранения.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, система родовспоможения региона состоит из шести перинатальных центров и областного НИИ акушерства и гинекологии. Все они оснащены современным оборудованием для оказания качественной помощи.

«В регионе созданы условия для комфортного ведения беременности и родов. Женщинам доступны телемедицинские консультации, индивидуальное сопровождение беременности, открываются центры грудного вскармливания и многое другое», — сказал министр здравоохранения области Алексей Сапанюк.

Узнать больше о системе родовспоможения можно на тематическом портале, а также по телефону 8 (800) 550-30-03.

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