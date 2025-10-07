Подмосковные кондитеры сделали торт в виде Кремля на день рождения Путина

Кондитеры Синицкие из Красногорска сделали торт на день рождения Путина

Торт ручной работы в виде Кремля изготовили кондитеры из Красногорска Максим и Марина Синицкие ко дню рождения президента России Владимира Путина. Главной особенностью работы стала выезжающая из открывающихся ворот фигурка российского лидера.

Создатели десерта в комментарии 360.ru заявили, что передадут десерт в администрацию президента.

«Каждый человек имеет возможность в рамках профессии громко заявить о своей гражданской позиции, неважно — чиновник он, дворник или кондитер. Сейчас именно то время, когда мы должны быть едины в своем патриотизме», — заявили Синицкие.

Максим и Марина Синицкие известны благодаря уникальным тортам, а также патриотическим проектам. В 2024 году они попали в Книгу рекордов России за создание самого большого десерта в виде государственного флага. Торт весом более 1,5 тонны и размером шесть на четыре метра представили на ВДНХ.

В этом году Максим Синицкий в рамках благотворительной акции «Вкус Родины» отвез более 1000 десертов в виде флага России в Луганск.

Президент России Владимир Путин во вторник, 7 октября, отметит 73-летие. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава государства проведет серию международных звонков, а во второй половине дня встретится с постоянными членами Совета безопасности на оперативном совещании.