Подмосковная компания первой получила государственный знак качества на цикорий

Первый российский производитель получил государственный знак качества на цикорий. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Роскачество.

«Соответствующую маркировку получила продукция сразу двух торговых марок подмосковного производителя ЗАО „Московская кофейня на паяхъ“, — отметили в сообщении.

Знак качества выдали по результатам веерного исследования 20 похожих товаров по 434 показателям, проведенного в 2025 году, пояснили в организации.

Государственный знак качества возродили в России в 2015 году. На 23 июля 2026-го им отмечены 278 товаров.

С 1 июня для цикория обязательна маркировка «Честный знак». Также под контроль попали кофе и икра осетровых и лососевых рыб.