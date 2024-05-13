Подмосковная фракция КПРФ отправит 125-й гумконвой в новые регионы России | 360°

Эксклюзив 13 мая 2024, 14:46 Подмосковная фракция КПРФ отправит 125-й гумконвой в новые регионы России Телеканал «360»

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В новые регионы России отправится 125-й по счету гуманитарный конвой. Россияне сплотились в единое целое и готовы вместе противостоять любой агрессии, рассказал ведущей 360tv.ru Юлии Минаковской заместитель председателя Мособлдумы, руководитель фракции КПРФ Александр Наумов.

В новые регионы страны в ближайшее время отправится юбилейный гуманитарный груз от подмосковной партии КПРФ. По словам Наумова, многие люди хотят принимать участие в мероприятиях по сбору помощи.

На Новый год отправили 150 тысяч подарков детям, собирали всем миром. Это новогодние такие хорошие подарки. Хочу сказать большое спасибо [депутату] из «Единой России». Он тоже закупил подарки на 500 тысяч рублей. Казалось бы, разные политические партии, но помогают друг другу. Потому что мы сейчас горим одним — желанием одержать победу. Александр Наумов руководитель фракции КПРФ

Депутат рассказал, что в стороне не остаются даже те, кто сам пережил сложные времена. Речь идет в первую очередь о детях Великой Отечественной войны. Многие из них отдают пенсии, чтобы другие ребята не испытали тех бед, через которые им пришлось пройти.

«Такая сплоченность говорит о чем? О том, что наш народ готов противостоять любой агрессии. С 2014 года мы отправили 21 тысячу тонн груза. Это КПРФ. Но больше половины этих грузов, более 11 тонн, это вклад Московской области», — уточнил парламентарий.

В этом году КПРФ отправила уже более 400 тонн грузов. В том числе члены партии отправляют в зону СВО бронежители, тепловизоры, квадрокоптеры, антидроновые ружья и машины.

«Жены собирают гуманитарный груз и везут его в те подразделения, где сражаются их мужья. Они — героини. Это те женщины, на которых держится наша земля», — подчеркнул Наумов.