Подмосковье в августе накроет особая волна холода

Август в Подмосковье будет относительно теплым и почти не принесет климатических сюрпризов. Об этом 360.ru рассказала метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Она отметила, что среднемесячная аномалия в последний месяц лета составит +1 градус.

«Первая пятидневка обещает быть без осадков. В следующую пятидневку прогнозируются дожди, грозовая деятельность будет развиваться. Температура поэтому будет чуть ниже, чем в первую», — уточнила Позднякова.

Во время второй пятидневки ночи останутся теплыми, а воздух днем прогреется до +22…+25 градусов.

«Что касается середины месяца, тоже не будет абсолютно устойчивой погоды. Если во вторую пятидневку дождей много, то следующая пятидневка говорит о том, что только в отдельные дни пройдут осадки. Температура будет чуть пониже, в пределах +22…+23 градуса», — объяснила собеседница 360.ru.

Синоптик назвала эти температурные показатели вполне приемлемыми для августа. По ее словам, последние дни лета ожидаются достаточно жаркими и с кратковременными дождями.

«Не исключено, что температура воздуха в дневные часы будет на отметке +22…+26 градусов. Особых волн холода, когда температура существенно ниже климатической нормы, ожидается только одна — в период с 17 по 20 августа», — добавил Позднякова.

Ранее специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что жителей столицы в первый день августа ждет малооблачная погода без осадков. Столбики термометров покажут в Москве +27...+29 градусов, а в области — +25...+30.