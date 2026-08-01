Температура воздуха в Москве превысит климатическую норму в первый день августа

Синоптик Леус: в выходные в Москве будет до +31 градуса тепла

В субботу, 1 августа, в Москве сохранится малооблачная погода без осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус .

Температура воздуха в столице прогреется до +27...+29 градусов, в Подмосковье — до +25...+30. Ветер северо-западный, его скорость составит от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление немного превысит норму и остановится на отметке 749 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье осадков также не ожидается, но поздним вечером местами возможен кратковременный дождь с грозой. Ночью температура опустится до +18...+20 градусов, днем воздух прогреется до +29...+31 градуса.

По словам синоптика, регион находится под влиянием антициклона «Олаф», который обеспечивает сухую и теплую погоду с температурой на три-четыре градуса выше климатической нормы.

Ранее в столице ввели оранжевый уровень опасности из-за жаркой погоды на выходных.