Подмосковье примет участие в конкурсе «Елки России»

Фото: Шары на елке в новогоднем парке «Раздолье» в Одинцово / Медиасток.рф

Всероссийский конкурс «Елки России» пройдет с 25 декабря по 13 января 2026 года. В ходе голосования выберут лучших лесных красавиц в малых, средних и больших городах страны.

Конкурс пройдет при поддержке Минстроя России и администрации президента. Он направлен на популяризацию межрегионального национального обмена, сохранение культурных ценностей и воспитание чувства патриотизма.

На конкурс пригласили все регионы России, где реализуют проекты благоустройства в рамках федерального проекта. Лучших выберут в трех номинациях: среди крупных и средних городов, а также в небольших населенных пунктах.

Для участия высота елки должна быть не менее трех метров, при этом основное украшение — изделия народных художественных промыслов.

Подать заявку необходимо до 9 января 2026 года, а с 10 по 13 января состоится онлайн-голосование. Итоги конкурса подведут 13 января.