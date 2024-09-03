Подмосковные строители восстановили школу №  34 в Мариуполе

Фото: Министерство ЖКХ Московской области

Школу № 34 открыли в Мариуполе после масштабного ремонта. Учреждение помогли восстановить подмосковные строители.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, строители отремонтировали фасад и кровлю, заменили коммуникации, восстановили стадион, уложили новые асфальтные дорожки и провели благоустройство территории. По словам глава Мариупольского городского округа Олега Моргуна, специалисты из Московской области помогли подготовить классы и оснастили школу современным оборудованием.

«Эта работа — не просто восстановление здания, но и возвращение будущего для множества детей. Мы стремимся сделать процесс обучения безопасным, комфортным и современным, чтобы ребята могли получать знания в лучших условиях», — отметил глава министерства Антон Велиховский.

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