Подмосковье оказалось почти в конце рейтинга по затратам населения на ЖКУ

Московская область оказалась почти в конце рейтинга по затратам населения регионов России на жилищно-коммунальные услуги. Список составило РИА «Новости» .

По данным аналитиков, среднестатистическая семья в Подмосковье тратит на ЖКУ около 6,2 тысячи рублей в месяц, или 10,8% от всех потребительских расходов.

Дороже всего коммунальные услуги обошлись жителям Магаданской области — более 10 тысяч рублей. Дешевле всего — населению Калмыкии.

Работникам сельских учреждений образования, культуры и спорта в Подмосковье ранее напомнили о компенсации за оплату ЖКУ. Этой возможностью по состоянию на конец августа воспользовались более 160 тысяч человек.