Подмосковье оказалось почти в конце рейтинга по затратам населения на ЖКУ

Московская область оказалась почти в конце рейтинга по затратам населения регионов России на жилищно-коммунальные услуги. Список составило РИА «Новости».
По данным аналитиков, среднестатистическая семья в Подмосковье тратит на ЖКУ около 6,2 тысячи рублей в месяц, или 10,8% от всех потребительских расходов.
Дороже всего коммунальные услуги обошлись жителям Магаданской области — более 10 тысяч рублей. Дешевле всего — населению Калмыкии.
Работникам сельских учреждений образования, культуры и спорта в Подмосковье ранее напомнили о компенсации за оплату ЖКУ. Этой возможностью по состоянию на конец августа воспользовались более 160 тысяч человек.
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