Свыше 160 тысяч жителей сел и деревень Подмосковья оформили компенсацию за ЖКУ

Работники сельских учреждений образования, культуры, спорта и здравоохранения могут получить компенсацию за оплату ЖКУ в Подмосковье. Этой возможностью уже воспользовались более 160 тысяч человек.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, социальная инициатива направлена на помощь и поддержку профессионалов, которые трудятся в отдаленных территориях региона.

«В нашем регионе свыше 160 тысяч сельских бюджетников получают льготы на ЖКУ. Мы упростили оформление этих льгот — исключили рутину и бумажную волокиту. Теперь вся информация о трудоустройстве оцифрована», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Компенсация включает в себя оплату за жилое помещение, отопление и электричество по нормативам, а ее размер зависит от льготной категории и составляет от 50 до 100%. Поддержку также получают учителя, ветераны труда и военной службы, доноры, многодетные семьи и пенсионеры. Оформить ее можно по ссылке.

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