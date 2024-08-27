Свыше 160 тысяч жителей сел и деревень Подмосковья оформили компенсацию за ЖКУ

Фото: Пресс-служба Минсоцразвития МО

Работники сельских учреждений образования, культуры, спорта и здравоохранения могут получить компенсацию за оплату ЖКУ в Подмосковье. Этой возможностью уже воспользовались более 160 тысяч человек.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, социальная инициатива направлена на помощь и поддержку профессионалов, которые трудятся в отдаленных территориях региона.

«В нашем регионе свыше 160 тысяч сельских бюджетников получают льготы на ЖКУ. Мы упростили оформление этих льгот — исключили рутину и бумажную волокиту. Теперь вся информация о трудоустройстве оцифрована», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Компенсация включает в себя оплату за жилое помещение, отопление и электричество по нормативам, а ее размер зависит от льготной категории и составляет от 50 до 100%. Поддержку также получают учителя, ветераны труда и военной службы, доноры, многодетные семьи и пенсионеры. Оформить ее можно по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Срочная служба доступна не всем. С какими болезнями не берут в армию?

Alexey Sukhorukov/Xinhua

Восемь месяцев вместо восьми дней. Как будут спасать застрявших на МКС астронавтов

Старт Starliner, мыс Канаверал, 5 июня 2024 года. NASA

Осеннее послабление. Что такое бабье лето и когда оно будет в Москве

Petrov Sergey/news.ru

«Невыездные страны» и узаконенное беззаконие. Невеселые мысли по поводу ареста Дурова

Krisztian Elek/Keystone Press Agency

Приказ США или Израиля? Почему во Франции арестовали Павла Дурова

Основатель ВКонтакет и Telegram Павел Дуров. Pavel Durov

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте