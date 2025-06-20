Подготовку кадров для инновационной экономики и промышленности обсудили на ПМЭФ

В Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ исполняющая обязанности ректора ЮФУ Инна Шевченко поделилась с «ФедералПресс» мыслями о том, какие специалисты необходимы для современной экономики и промышленности, а также как осуществляется подготовка и переобучение кадров.

По словам Шевченко, современные ведущие университеты работают по принципу: образование, наука, инновации и коммерциализация знаний, которые генерируются в университете. И. о. ректора ЮФУ отметила, что перед вузом стоят три основные задачи.

Первая задача — представление разработок и технологий, которые университет может предложить экономике общества. Вторая — поиск и взаимодействие с партнерами в инвестиционной логике. Шевченко подчеркнула, что ЮФУ выполняет большой объем работы, но ключевой стратегической задачей считает переосмысление работы с партнерами.

«Наши партнеры являются в полной мере экспертами по тому, каким наполнением должны быть определены образовательные программы и как готовить, конечно, кадры для инновационной экономики. Ну, и третья позиция — это подготовка кадров. Сегодня самое критическое направление, которое требует для решения государственных задач, это кадровое обеспечение технологического русла, выполнение тех задач, которые стоят в стратегии нашего технологического развития», — заключила Шевченко.