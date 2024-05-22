Подготовка к ПМЭФ-2024 в Санкт-Петербурге вышла на завершающую стадию

В Санкт-Петербурге состоялось рабочее совещание, на котором обсудили подготовку города к XXVII Петербургскому международному экономическому форуму. Его провел губернатор Александр Беглов.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно указывал на необходимость укрепления складывающегося многополярного мира. С этим же связана и главная тема форума в 2024 году — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

«Участие в нем уже подтвердили представители более 110 стран и территорий. Наша задача — достойно встретить делегации. <…> Санкт-Петербург на правах хозяина провел большую работу и завершает подготовку к встрече участников ПМЭФ», — подчеркнул Беглов.

По словам губернатора, необходимую работу провели по всем ключевым направлениям. Речь идет как о благоустройстве города и подготовке инфраструктуры, так и о формировании деловой, культурной и спортивной программ. Вопросам безопасности уделили отдельное внимание, а регламенты санитарно-эпидемиологического надзора проработали вместе с Роспотребнадзором.

Ключевой темой экспозиционно-деловой зоны Петербурга обозначили «Технологии, открытые для мира». Беглов заметил об одном из важнейших поручений Путина — строительстве Технологической долины в Южной планировочной зоне. Технологическое лидерство Северной столицы он назвал общей целью

«На площадке ПМЭФ мы создаем плацдарм для будущих успехов города по приоритетным направлениям развития. Соглашения, которые город подпишет на Форуме, станут подспорьем в решении поставленных президентом задач», — сказал губернатор.