Подарков не надо. Мужчины чаще женщин не хотят скидываться перед гендерными праздниками

«Выберу.ру»: мужчины чаще женщин не хотят скидываться на подарки на работе

Мужчины в России чаще женщин выражают недовольство сборами среди коллег на поздравления. К такому выводу пришли аналитики «Выберу.ру», проводя исследования. сообщило РИА «Новости» .

«Негативное отношение к этой практике выразили 28% мужчин, 39% заняли нейтральную позицию», — отметили специалисты.

Мужчины часто не понимали, зачем участвовать в корпоративных мероприятиях, особенно если у компании уже есть бюджет на праздники.

Аналитики отметили, что женщины, настроенные критически, обычно объясняют свою позицию тем, что участие в сборах средств часто бывает обязательным. При этом 19% женщин признались, что хотели бы поздравлять мужчин-коллег с праздниками, но выборочно.

Заменить традиционные подарки на общие корпоративные мероприятия, которые оплачивает работодатель, предложили 34% россиян. Еще 29% выступили за символические поздравления, такие как открытки или устные пожелания, без денежных сборов.

