В Вологодской области резко выросли продажи самогонных аппаратов

Жители Вологодской области начали скупать самогонные аппараты из-за того, что в регионе скоро закроются 70% алкомаркетов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Сейчас в Вологде закрылись уже три магазина, которые продавали спиртное, а в Череповце — около 20.

Первыми прекращают работать точки в многоквартирных жилых домах. Владельцы некоторых магазинов пытаются доказать администрации, что продают не только алкоголь, но и другие продукты, поэтому не могут считаться алкомаркетами.

Местные жители решают проблему основательно и покупают домашние самогонные аппараты, указал источник канала. По его данным, в Вологодской области спрос на эти устройства вырос уже на 15%.

Алкоголь в розничных точках продажи с 1 марта можно будет купить в будние дни только в течение двух часов. В выходные и праздничные дни график продажи спиртного останется прежним.