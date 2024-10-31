«Под трактор ложилась». В Новогирееве и Перове запротестовали из-за стройки храма в парке

Жители районов Новогиреево и Перово в Москве потребовали остановить строительство храма на территории парка на Зеленом проспекте (сквер Афганцев). Горожане выпустили петицию , которая на данный момент собрала 336 подписей. Подробности 360.ru рассказала одна из активисток Надежда.

По ее словам, 12 лет назад часть парка передали Русской православной церкви, но сделали это якобы незаконно.

«Передали совершенно на незаконных основаниях этот кусочек, потому что не было общественного слушания как такового. Там кадастровый номер занесен с ошибками, то есть статус парка непонятный», — отметила Надежда.

Она объяснила, что люди выступают не против храма и религии, а именно против строительства в парке. Протесты были в 2012, 2015, 2016 и 2019 годах. Последний оказался самым активным, тогда в Мосгордуме собрали круглый стол, и парк удалось отстоять.

«Практически ровно год назад опять начались поползновения с постройкой. У нас наша активистка выходила, под трактор ложилась. <…> Два дня назад опять начали, уже без предупреждения заехала строительная техника. Сейчас территория обнесена забором», — рассказала москвичка.

Горожане обратились во всевозможные инстанции и предложили построить храм в другом месте.

«Они хотят просто, чтобы все это великолепие было построено в другом месте. Но сейчас район сильно застраивается по реновации, к сожалению, у нас и так вырубили очень много деревьев. <…> Вот позиция батюшки: ему сказали, что он должен поработать с жителями. Но позиция у них такая, что „нам дали этот кусочек и мы на нем крутимся, ничего другого нам не дали, а теперь мы ваши соседи, потеснитесь, как хотите, и давайте жить дружно“. У них такая риторика, они тоже заложники этой ситуации», — заключила Надежда.

Более 77% россиян ранее признались, что в их городах или населенных пунктах достаточно православных храмов. Еще 10% респондентов заявили, что церквей слишком много.