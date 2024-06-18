ВЦИОМ: 77% россиян считают, что в их городе достаточно православных храмов

Более 77% россиян признались, что в их городе или населенном пункте вполне достаточно православных храмов. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на данные ВЦИОМ.

Еще 10% соотечественников заявили, что церквей слишком много. Недостаточным их число сочли около 8% опрошенных. Против строительства новых православных храмов выступили 27% россиян.

Отмечается, что при этом в сельской местности семь из десяти респондентов поддержали инициативу о возведении церквей.