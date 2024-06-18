ВЦИОМ: 77% россиян считают, что в их городе достаточно православных храмов
Более 77% россиян признались, что в их городе или населенном пункте вполне достаточно православных храмов. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на данные ВЦИОМ.
Еще 10% соотечественников заявили, что церквей слишком много. Недостаточным их число сочли около 8% опрошенных. Против строительства новых православных храмов выступили 27% россиян.
Отмечается, что при этом в сельской местности семь из десяти респондентов поддержали инициативу о возведении церквей.
Начались переговоры Путина и Ким Чен Ына
К визиту Путина в Пхеньян на площади Ким Ир Сена устроили торжественную церемонию
Американскому солдату во Владивостоке вынесли приговор
В Марьино мужчина сорвался с 24-го этажа
Япония сократила закупки из России почти на треть
«Почту России» оштрафовали за неоконченный ремонт в 279 отделениях
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте