«Почту России» поддержат открытием ПВЗ и продажей безрецептурных лекарств

Отделения «Почты России» ждет глобальная трансформация, направленная на модернизацию работы. Банкам запретят брать комиссию с граждан при оплате услуг, а маркетплейсы обяжут открыть в отделениях пункты выдачи заказов. Об этом говорится в подготовленном Минцифры законопроекте , который ведомство направило на рассмотрение кабмина.

В список других мер поддержки ведомство предложило внести бумажные квитанции за коммунальные услуги только для пенсионеров и льготников, а также для россиян, не имеющих учетной записи на «Госуслугах». Остальные получат электронные платежки.

«Это сократит расходы на бумагу, а сэкономленные средства пойдут на развитие почтовой инфраструктуры», — заявили в пресс-службе.

Владельцы квартир смогут предоставить «Почте России» право прямого доступа к почтовым ящикам. Это сократит объем нежелательных рекламных буклетов и обеспечит безопасность доставки писем, газет и уведомлений.

В отделениях «Почты России» откроют продажу безрецептурных лекарств. Их перечень утвердит правительство. Оператор получит право привлекать сторонние фирмы для доставки коммерческих посылок.

Также Минцифры выступило с предложением обязать Социальный фонд платить повышенные до 1,5% комиссии за доставку пенсий, пособий и социальных выплат почтальонами, чтобы компенсировать убытки оператора.

«Указанные меры направлены на модернизацию почтовой отрасли, расширение доступных для граждан сервисов, повышение качества и безопасности доставки корреспонденции, а также укрепление финансовой устойчивости „Почты России“», — заявили в министерстве.

В августе прошлого года Счетная палата сообщила о штрафе в 230 миллионов рублей «Почте России» за срыв модернизаций отделений связи в сельской местности и труднодоступных пунктах. Регулятор заявил, что оператор не провел работы в 624 отделениях, но получил на эти цели деньги из федерального бюджета.