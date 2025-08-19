Суд оштрафовал «Почту России» на 230 млн рублей за нарушение модернизации

Штраф в 230 миллионов рублей выписал московский суд «Почте России» за нарушение условий модернизации отделений связи в сельской местности и труднодоступных населенных пунктах. Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты.

В ведомстве заявили, что «Почта России» не провела необходимые работы в 624 отделениях, хотя получила на эти цели инвестиции и федерального бюджета.

Работы по модернизации отделений связи в сельской и труднодоступной местности проходили в 2023–2024 годах. Нарушения сотрудники Счетной палаты выявили в ходе проведенных проверок. Они подсчитали, что на 1 января 2024 года модернизацию прошли 767 отделений из 1282, а спустя год 664 из 773.

«Отчеты о достижении результата предоставления бюджетных инвестиций содержали недостоверные данные о количестве модернизированных объектов», — заявили в пресс-службе Счетной палаты.

Инспекторы возбудили административное дело по которому мировой суд Москвы вынес постановление о штрафе.

