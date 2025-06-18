Почти все российские туристы выехали из Израиля и Ирана

РСТ: почти все российские туристы покинули Израиль и Иран

Практически всех пожелавших покинуть Иран и Израиль российских туристов вывезли из обеих стран. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии.

Некоторые люди продолжают лечение или плановый отдых в Израиле, но таких немного, отметили в РСТ.

Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов уточнил, что в Израиле сейчас по линии компании находится один турист, прибывший около 1,5 месяца назад в Хайфу на лечение. Также компания отменила запланированный на 15 июня тур в Иран.

В компании «Ванд» отменили группу туристов в Иран. Все клиенты «Интуриста» покинули страну, вылет туристов из Израиля запланировали через территорию Иордании.

В «Русском экспрессе» отметили, что клиентов туроператора в стране мало, глубина продаж туров в Израиль оказалось небольшой.

Ранее РСТ сообщал, что из-за ближневосточного конфликта туристы начали отменять путевки в ОАЭ, писал RT.