Часть детей иностранцев предложили освободить от теста на знание русского языка

Ставший обязательным для учебы в российской школе тест на знание русского языка для детей иностранцев не должен распространяться на учеников, чьи родители приехали в Россию в рамках государственной программы по переселению соотечественников. Законопроект с такой инициативой внес на рассмотрение в Госдуму первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

В пояснительной записке говорится, что требование проходить тест на знание русского языка для ряда иностранцев и их детей является избыточным. Это касается прежде всего тех, кто возвращается в Россию в рамках программы переселения соотечественников, а также граждан стран, где русский язык носит статус государственного.

Затулин пояснил, что дополнительное тестирование при поступлении в российские школы стало необоснованным административным препятствием для детей, которые и без того владеют русским языком в достаточной для продолжения обучения степени.

Законопроект предусматривает внесение поправок в отменяющий тест по русскому языке для детей соотечественников, граждан с государственным статусом русского языка, а также рожденных за границей детей дипломатов и аккредитованных в России международных организаций.

Тестирование по русскому языку для поступающих в российские школы детей иностранцев ввели в марте этого года. Справились с экзаменом не все. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил за депортацию семей мигрантов, чьи дети перестали учиться из-за провала теста.