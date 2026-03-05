Почти треть россиян потратят на подарки к 8 Марта до 3 тысяч рублей

Около 30% россиян выделят на подарки к 8 Марта до тысячи рублей

Подарки к 8 Марта планируют дарить порядка 72% россиян. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Компания «Ашан» провела опрос среди 4,5 тысяч россиян. Согласно результатам исследования, порядка 30% респондентов собираются потратить на подарки до тысячи рублей, примерно столько же — до трех тысяч.

Около 22% участников опроса выразили готовность выделить на праздник сумму до пяти тысяч рублей, порядка 18% — более пяти тысяч.

Наиболее популярными российские граждане назвали подарки-впечатления. К их числу отнесли походы в театр или ресторан. Примерно 24% назвали самым желанным подарком цветы, а 20% опрошенных — подарочный сертификат или деньги.

Подарками-аутсайдерами оказались косметические средства, бытовая техника, товары для дома, сладости и предметы гардероба.

Ранее агентство маркетинговых исследований ORO выяснило, что большинство женщин считают деньги самым лучшим подарком на 8 Марта. На втором месте списка оказались цветы.