Почти шесть тысяч лучших выпускников Петербурга посетили Бал медалистов в Петергофе

В Нижнем парке музея-заповедника «Петергоф» прошел традиционный Бал медалистов, собравший около шести тысяч лучших выпускников петербургских школ. Это событие стало не только праздником, но и символом их упорного труда и достижений, сообщил Piter.TV .

Генеральный директор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков подчеркнул важность этого события, заявив, что парк становится пространством, где встречаются история и будущее. Выпускники получили возможность оставить свои мечты в Волшебной книге и насладиться интерактивными площадками, мастер-классами и выступлениями фокусников.

В этом году золотые медали за особые успехи получили 3922 выпускника, что значительно больше, чем в прошлом году, когда было награждено 2689 человек. Медали становятся важным показателем усердия и стремления к знаниям, помогая выпускникам поступать в желаемые учебные заведения.

Бал завершился большим праздничным концертом с участием группы Dabro, а также торжественным запуском фонтанов Большого каскада и фейерверком, который стал кульминацией праздника.