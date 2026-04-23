Почти половина россиян выразила готовность подрабатывать на майских праздниках

Почти половина россиян (49%) в той или иной степени рассматривает возможность подработки на майских праздниках. Об этом сообщил сайт RT со сылкой на результаты опроса сервисов «Авито Подработка» и «Авито Реклама».

Как пояснили специалисты, 15% респондентов уже точно планируют взять смены, 22% допускают такую возможность, 7% подрабатывают регулярно вне зависимости от сезона, а еще 5% готовы выйти при условии занятости на свежем воздухе.

Участники исследования рассчитывают заработать за праздники около 25,6 тысяч рублей. Среди тех, кто рассматривает подработку в майский период или еще не определился, самый популярный вариант — дежурства или дополнительные задачи на основном месте (19%).

На втором месте — курьерская доставка, такси и перевозки (16%), на третьем — бытовые услуги: ремонт, клининг, сборка мебели (14%). Складская логистика и смены в розничной торговле набрали по 13% голосов.

Опрошенные готовы уделять подработке в среднем около пяти часов в день. Полученные деньги большинство планирует откладывать (33%), а также направить на путешествия (17%), крупные покупки (16%), шашлыки и другие праздничные траты (14%), хобби и развлечения (14%). На повседневные расходы планируют потратить деньги около 40% опрошенных.