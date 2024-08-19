Аналитик Дробиз: алкоголя дешевле, чем пиво, в России не было и не будет

Две из трех крупнейших пивоваренных компании в России сообщили, что их продукция подорожает с 1 сентября. К чему это приведет, рассказал 360.ru руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя ЦИФРРА Вадим Дробиз.

Он отметил, что подорожание вызвано общей инфляцией в стране. Растут затраты на все компоненты пива, производство, водоснабжение предприятий, зарплаты сотрудникам и многое другое.

«Бог знает чего туда только не входит», — отметил он.

Дробиз не исключил, что торговые сети придержат рост цен, взяв на себя часть расходов. Кроме того, он отметил, что подорожание на 10% звучит неприятно, но в абсолютных цифрах может оказаться незаметным для потребителя. Например, если бутылка пива стоила 60 рублей, то будет стоить 66.

Аналитик подчеркнул, что потребитель будет покупать пиво всегда и по любой цене.

«Дешевле алкогольного напитка, чем пиво, нет, не было и не будет в России», — подытожил он.

В июле гастроэнтеролог Евгения Мельникова назвала пиво самым вредным для здоровья алкогольным напитком.