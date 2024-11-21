Аналитик Вураско напомнил о важности использования двухфакторной аутентификации для защиты от мошенников

В современном мире практически невозможно не передавать свои персональные данные. Однако чтобы обезопасить себя от негативных последствий утечки личной информации, важно соблюдать ряд правил. О них напомнил директор по развитию сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско в разговоре с сайтом «Аргументы и факты».
Специалист отметил, что зачастую мошенники пытаются ошарашить свою жертву знанием персональных данных. Чтобы не попасться на эту удочку, важно развивать критическое мышление и принимать обдуманные решения.
Для защиты от утечки сведений рекомендуется пользоваться сложными паролями и регулярно их менять. Кроме того, можно подключить двухфакторную аутентификацию, резюмировал Вураско.
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