Почти 5 млн россиян получили единое пособие в 2026 году

Единое пособие для семей с детьми получили около пяти миллионов россиян. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Программой «Семейная ипотека» воспользовались более 700 тысяч семей с начала реализации нацпроекта. Из них 200 тысяч стали участниками программы в 2026 году.

«В ходе реализации федерального проекта „Многодетная семья“ государственную социальную помощь на основании социального контракта получили в 2026 году 110 тысяч человек. Выплату 450 тысяч рублей на погашение ипотеки — свыше 62 тысяч многодетных семей. Всего с 1 января 2025 года такую выплату получили 183 тысячи семей», — подчеркнула заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Кроме того, средствами маткапитала в рамках федерального проекта «Поддержка семьи» по итогам первого полугодия распорядились более одного миллиона семей.

Недавно стали известны категории пожилых россиян, которые получат повышенные выплаты к концу лета. Среди них — работающие пенсионеры, получатели накопительной пенсии, пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет, инвалиды I группы, пенсионеры с северным или сельским стажем и другие.