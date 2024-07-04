Почти 40 температурных рекордов зафиксировали в России за сутки

За минувшие сутки в России зафиксировали 38 температурных рекордов. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал в своем Telegram-канале .

«Жара в России установила еще 38 температурных рекордов… Тон задала столица, второй день подряд обновляя рекордные максимумы», — написал он.

Накануне на базовой метеостанции столицы на ВДНХ столбик термометра прогрелся до +32,7 градуса. Этот показатель превысил прежний рекорд революционного 1917 года на 0,5 градуса.

Также небывало жаркую погоду зафиксировали в Луганске. Там воздух прогрелся до +38,7 градуса, превысив показатель 1991 года сразу на три пункта. Самый давний рекорд побит в селе Нерчинский Завод в Забайкальском крае. Там новый максимум 3 июля установлен на отметке +35,7 градуса.

Рекорды побиты сразу в Кирове, Костроме, Йошкар-Оле, Владимире, Тамбове, Орле, Чебоксарах, Туле, Рязани, Херсоне и в других российских городах.

В Москве в четверг, 4 июля, снова ожидается жаркая погода. Столбик термометра в столице поднимется до +34 градусов, а также ожидаются кратковременные дожди и грозы.