Почти 20% россиян назвали корпоративы бесполезными

Исходя из данных, 42% россиян назвали корпоративные мероприятия укрепляющими командный дух, а 25% увидели в корпоративах возможность расслабиться.

«Тем не менее не все разделяют это мнение. Например, 19% россиян не видят в корпоративах никакой пользы, а 9% воспринимают их скорее как награду за упорный труд», — сказано в исследовании.

Также 5% уверены, что корпоративная деятельность повышает лояльность работников.

Ранее опрос hh.ru показал, что четверть россиян испортили отношения с коллегами после новогодних корпоративов. Чаще всего это было связано с чрезмерным употреблением спиртного. У некоторых респондентов были случаи, когда в ходе конфликтов начиналась драка.