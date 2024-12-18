hh.ru: четверть россиян признались, что их веселье на корпоративе привело к проблемам с коллегами

Опрос, проведенный hh.ru специально для Life , показал, какие инциденты могут произойти во время новогоднего праздника на работе и какие последствия могут быть у нарушителей порядка.

Согласно результатам опроса, каждый четвертый опрошенный (25%) сталкивался с неприятностями во время корпоративного празднования Нового года. Чаще всего (в 17% случаев) это было связано с чрезмерным употреблением алкоголя сотрудниками. Особенно часто об этом упоминали работники из Нижегородской области (24%), Санкт-Петербурга и Москвы (по 20%), а также топ-менеджеры (25%) и работники искусства и культуры (23%).

У 4% респондентов были случаи, когда коллеги выясняли отношения с помощью физической силы.

Большинство опрошенных (70%) заявили, что не были свидетелями ситуаций, когда корпоратив проходил не по плану. Более того, 93% респондентов признались, что никогда лично не попадали в такие ситуации. Однако у 4% был подобный опыт: 3% просто превысили свою норму алкоголя, 1% вступали в интимную связь с коллегой, еще 1% подрались прямо во время праздника, а 0,2% даже были уволены за плохое поведение на корпоративе.