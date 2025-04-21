Почти 2 тысячи любителей незаконной рыбалки попали под суд в России в 2024 году

За прошлый год суды рассмотрели почти две тысячи дел россиян, которые незаконно рыбачили. Такие данные следуют из статистики Судебного департамента при Верховном суде, сообщило РИА «Новости» .

Речь идет о статье 256 УК России «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Она предусматривает наказание за незаконную рыбалку в местах нереста рыб, в заповедниках, а также использование взрывчатки, химии и электричества, которые могут привести к массовой гибели водных обитателей.

В 2024 году по этой статье осудили 1953 человека, 44 из них отбывают срок в колонии, 617 дали условное наказание, а 356 присудили выплатить штрафы, общая сумма которых превысила 24 миллиона рублей.

Всего по экологическим преступлениям в прошлом году осудили 4733 россиянина. Посадили 251 подсудимого, две тысячи были приговорены к условному наказанию, а остальные отделались штрафами, общая сумма взысканий превысила 127 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что во время нереста летом запрещено вылавливать осетра, семгу и форель. Эти рыбы входят в Красную книгу.