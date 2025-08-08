Почти 160 тысяч иностранцев-подростков оказались в реестре контролируемых лиц

В реестре контролируемых лиц на сегодняшний день числятся более 159 тысяч несовершеннолетних иностранцев. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она подчеркнула, что всего в России находятся 680 тысяч несовершеннолетних иностранных граждан.

Согласно новому закону, МВД обменивается данными с органами власти в сфере образования регионального и местного уровней. Благодаря взаимодействию правоохранители эффективнее следят за пребыванием иностранных граждан в стране.

Волк добавила, что межведомственные контакты будут осуществляться на базе информационного ресурса МВД, и в дальнейшем сведения включат в цифровой профиль иностранца.

Туда будут направлять данные детей-иностранцев, а также их родителей или законных представителей, результаты тестирования при поступлении в школу, информацию о зачислении или отчислении.

Также там появятся сведения о включенных в реестр иностранцах, которые обращаются в образовательную организацию.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов призвал выдворять из России ближайших родственников мигрантов, судимых за тяжкие преступления. По его мнению, это снизит число правонарушений.