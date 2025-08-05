Почти 130 малых городов России оказались под угрозой исчезновения

В России могут исчезнуть 129 малых городов, где живут 3,4 миллиона человек. За последние 10 лет население там сократилось на 314 тысяч. Такие данные приводятся в исследовании РАНхиГС, сообщили «Известия» .

Главные причины, по мнению авторов исследования, — это сокращение населения, снижение уровня занятости и уменьшение числа малых и средних предприятий. За последние десять лет население в этих сферах уменьшилось на 314,5 тысяч человек.

«Наибольшее сокращение испытали северные угольные, металлургические и лесопромышленные города, а также периферийные города депрессивных регионов», — отметили исследователи.

Заведующий лабораторией исследований экономики развития Президентской академии Степан Земцов объяснил, что процесс «сжатия» малых городов может растянуться на несколько поколений.

Однако, как подчеркнул он, эти процессы не всегда необратимы. Если появятся новые экономические возможности, такие как изменение логистических маршрутов, создание промышленных или агропромышленных кластеров, инвестиционные проекты в туризме или возрождение местного производства, малый город может вернуть свои утраченные функции.

Ранее АТОР определила лучшие регионы для промышленного туризма. Среди них — Челябинская, Ярославская и Вологодская области. Там можно посетить гидроэлектростанцию, электростанцию, заводы.