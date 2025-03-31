«Почта России» за 2024 год оказалась в убытке на 20,6 млрд рублей

Чистый убыток «Почты России» за прошедший 2024 год достиг 20,6 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В компании посчитали, что несмотря на сложное положение, за прошедший год доходы компании от некоторых направлений бизнеса значительно увеличились.

Так, поступления от электронной коммерции выросли на три миллиарда рублей, а складские услуги — в полтора раза. Однако традиционные направления, включая трансграничные доставки, показали резкое падение.

Общая выручка компании за год увеличилась на 3% — до 219 миллиардов рублей. При этом, несмотря на рост, компания сталкивается с убытками. К примеру, расходы на выплату процентов по кредитам выросли до 16,7 миллиарда рублей.

В пресс-службе пояснили, что «Почта России» продолжает сталкиваться с влиянием внешних факторов: санкционными ограничениями и повышенными расходами на обслуживание долга из-за роста ключевой ставки Центрального банка.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Минцифры должны принять меры относительно стратегии развития «Почты России», у которой появились долги и возникла нехватка кадров. В противном случае «вопрос будет поставлен по-другому».