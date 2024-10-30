«Почта России» предложила ограничить интернет-торговлю товарами из-за границы

Руководство «Почты России» предложило правительству ограничить доступ к интернет-торговле товарами из-за границы. Об этом написало издание РБК .

«„Почта России“ предложила принять в России дополнительные условия для желающих попасть в реестр операторов электронной торговли», — говорится в материале.

Среди условий: физическое присутствие компании на территории России, подключение к единой системе межведомственного электронного взаимодействия с МВД, уставный капитал не менее 100 миллионов рублей и ряд других. Эти меры повысят долю «Почты России» на рынке, но и ограничат количество маркетплейсов и экспресс-перевозчиков.

«Почта России» проиграла борьбу маркетплейсам, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Он отметил, что у них не было шансов эту конкуренцию выиграть из-за жесткого регулирования.