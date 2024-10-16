«Почта России» проиграла маркетплейсам. Глава Сбербанка назвал причину

«Почта России» проиграла борьбу маркетплейсам, но в то же время изначально находилась с ними в неравных условиях. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на форуме Finopolis .

«Если сравнить регулирование для „Почты России“, то оно настолько жесткое и тяжелое, что у них не было шансов, собственно говоря, эту конкуренцию выиграть», — добавил он.

Греф подчеркнул, что для конкуренции нужно было создать равные условия, в частности, разрешить почте нанимать самозанятых и отменить ряд ограничений при растаможивании товаров.

Его слова поддержал и другой банкир — глава ВТБ Андрей Костин.

В прошлом году министр экономического развития Максим Решетников предложил ввести инфраструктурные платежи с маркетплейсов в пользу «Почты России». Однако его идею отклонил премьер Михаил Мишустин.